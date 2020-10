Migranti: Conte, serve meccanismo equilibrato che favorisca redistribuzioni e rimpatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul fronte dei migranti il Consiglio europeo "deve definire un meccanismo che funzioni, che sia equilibrato non solo sul lato della responsabilità, ma anche della solidarietà" per avere "un sistema bilanciato che favorisca redistribuzioni e rimpatri". Il capo del governo italiano lo ha affermato al termine dell'incontro bilaterale a palazzo Chigi con il premier spagnolo Pedro Sanchez. (Rin)