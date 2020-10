Italia-Francia: al via gli eventi per la Settimana della lingua italiana nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta ieri in Francia la Settimana della Lingua italiana nel mondo, appuntamento che si tiene dal 2001 ogni anno nella terza settimana di ottobre. Lo rende noto l'ambasciata d'Italia a Parigi con un comunicato. Organizzata dalla rete diplomatico-consolare e degli Istituti italiani di cultura assieme al ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact), ministero dell'Università e della ricerca e ai principali partner della promozione linguistica in Italia (Accademia della Crusca, Società Dante Alighieri), la Settimana è divenuta nel tempo una delle più importanti iniziative dedicate alla celebrazione della lingua italiana nel mondo, sotto l'alto patronato della presidenza della Repubblica. La ventesima edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, in programma dal 19 al 25 ottobre 2020, ha come titolo "L'italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti". Gli eventi e le attività previsti verteranno su forme espressive che valorizzano la lingua italiana attraverso l'immagine, con un'enfasi particolare sul fumetto, sulla novella grafica e più in generale sulla filiera dell'editoria per l'infanzia e l'adolescenza. (segue) (Frp)