Energia: Dipartimento di Stato Usa espande sanzioni contro il Nord Stream 2 (2)

- Le sanzioni dello scorso anno contro le società che forniscono le navi per la posa di condotte in acque profonde hanno causato il blocco delle attività condotte dalla multinazionale svizzera Allseas, una società specializzata in queste attività. La nuova guida mira alla nave che l’operatore del progetto Nord Stream 2 Ag ha scelto come sostitutiva, ovvero l'Akademik Cherskiy, in fase di rimessa a punto nel porto tedesco di Mukran proprio per poter completare i lavori. La guida pubblicata oggi riporta che i dipartimenti di Stato e del Tesoro sono pronti a "utilizzare l'intera gamma di strumenti sanzionatori per fermare la costruzione" del gasdotto. Altre sanzioni dovrebbero essere incluse nel disegno di legge sull'autorizzazione delle spese per la difesa che dovrebbe essere approvato entro la fine dell'anno. (Nys)