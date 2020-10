Roma: Cioffredi (Regione Lazio), grazie a Dda e carabinieri per operazione narcotraffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie alla Dda e al comando provinciale dell'Arma dei carabinieri di Roma per aver sgominato un sodalizio criminale contiguo alla ndrangheta. Roma sempre più capitale del narcotraffico". Così in una nota Gianpiero Cioffredi, Presidente dell'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio. "Serve un impegno di corresponsabilità collettiva per smantellare le piazze di spaccio, liberare le nostre periferie dalle narcomafie e restituire alla moltitudine di giovani consumatori di droga fiducia e speranza nel futuro”, conclude.(Com)