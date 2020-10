Ex Ilva: Cgil Filctem, situazione insostenibile, chiediamo incontro urgente con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione è ormai insostenibile, c’è bisogno di risposte certe sul futuro di un settore strategico per il Paese come quello siderurgico. Lo ha affermato il dirigente di Cgil Filctem, Nicola Del Vecchio, nel corso dell’audizione in video collegamento, davanti alla commissione Attività produttive della Camera, sui risvolti della crisi delle aziende dell'indotto dello stabilimento ex Ilva. "Chiediamo", ha aggiunto Del Vecchio, "un incontro urgente con il governo entro il 30 novembre, data di scadenza della fideiussione con la quale ArcelorMittal si è impegnata ad acquisire Sanac in amministrazione straordinaria, al fine di ricevere finalmente impegni concreti sulle reali volontà di prosecuzione della realtà produttiva, conseguentemente al mantenimento degli attuali livelli occupazionali". Il dirigente di Cgil Filctem ha, poi, espresso "forte preoccupazione" sottolineando che "la crisi del settore siderurgico e le incertezze in merito a quanto accadrà a Taranto allo stabilimento ex Ilva stanno fortemente rallentando la produzione. Il comparto non può essere assolutamente abbandonato. Chiediamo - ha concluso Del Vecchio - l’apertura di un tavolo del quale faccia parte anche Sanac, che in questa prospettiva è fondamentale". Sanac è l'ex controllata del gruppo siderurgico pugliese che si ooccupa della lavorazione dei refrattari, un elemento importante per la manutenzione degli altiforni. (Rin)