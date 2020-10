Torino: Polizia municipale, via libera all'assunzione di 40 nuovi agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Amministrazione comunale di Torino rafforzerà l’organico del Corpo di Polizia municipale assumendo a tempo determinato quaranta agenti con contratto di formazione e lavoro, così come è consentito dal titolo I (“Flessibilità del rapporto di lavoro”, articolo 3) del Contratto nazionale di lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, sottoscritto nel 2000. Questa mattina – su proposta dell’assessore Sergio Rolando – la Giunta ha infatti approvato una delibera che autorizza il reclutamento di personale mediante lo scorrimento della graduatoria relativa alla selezione pubblica per il profilo di Agente di Polizia municipale, avvenuta nel 2018, che consentirà l’inserimento in servizio dei nuovi vigili urbani che, come previsto da questa tipologia contrattuale, al momento dell’assunzione non potranno avere un’età superiore ai trentadue anni. La durata del contratto sarà di dodici mesi. (segue) (Rpi)