Usa: la Dea sulle tracce dell'ex ministro Difesa del Messico da metà 2019

- Salvador Cienfuegos Zepeda, l'ex ministro della Difesa del Messico arrestato la settimana scorsa in California, era ricercato dall'agenzia antidroga degli Stati Uniti da agosto del 2019. È uno dei tanti dettagli sul caso del militare accusato di connivenza con le reti criminali, rivelati dalle autorità inquirenti Usa e rilanciati nelle ultime ore dai media messicani. Secondo documenti desecretati, riferisce il quotidiano "Milenio", il governo statunitense stava "lavorando a diverse opzioni per arrestare" il generale, e già in una riunione di inizio gennaio Zepeda veniva citato come "fuggiasco". L'ordine di arresto, prosegue la testata, era di fatto stato depositato a metà agosto del 2019, un mese dopo che le autorità Usa avessero avuto contezza di una sua trasferta oltre frontiera. Di fatto, il viaggio di piacere che Cienfuegos - titolare della Difesa nel sessennio dell'ex presidente Enrique Pena Nieto (2012-2018) - ha compiuto a metà ottobre a Los Angeles "ha facilitato" il lavoro della Dea. (segue) (Mec)