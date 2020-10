Lombardia: Fontana, da Report ennesimo vile attacco, torno al lavoro più motivato di prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una brutta pagina di televisione, una brutta pagina di ricostruzioni artefatte, l'ennesimo vile attacco ad una Giunta solida impegnata oggi più che mai a fronteggiare una pandemia letale". Con queste parole affidate a un post Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta il servizio di Report andato in onda ieri sera. "Se questo è tutto, torno al lavoro più motivato di prima e più ricco della solidarietà che mi è giunta in queste ore", aggiunge il governatore. Nel lungo post Fontana osserva che: "Per l'ennesima volta, in concomitanza con l'aggravarsi della crisi pandemica in Lombardia, mi sono ritrovato destinatario di incredibili accuse e autonome ricostruzioni con lo scopo di creare imbarazzo nel partito che rappresento, nella mia famiglia, nella mia persona". "Sessanta interminabili minuti di trasmissione sulla terza rete di Stato - prosegue il governatore in relazione al caso camici - in cui nell'ordine viene visto un mio gesto di generosità, compiuto con la leggerezza di chi non ha nulla da nascondere per mantenere in equilibrio i rapporti familiari, come escamotage per coprire una operazione di favoritismo andata male". (segue) (com)