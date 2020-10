Lombardia: Fontana, da Report ennesimo vile attacco, torno al lavoro più motivato di prima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, "si esamina al microscopio la carriera di mia figlia al fine di attaccare 800,00 euro di parcella, senza tener conto che gli elenchi dei legali accreditati presso un Ente soggiacciono a principi di trasparenza, controllo e turnazione che sono stati sempre osservati", spiega Fontana riguardo alle consulenze che la figlia avvocato, Maria Cristina, ha svolto per l'Asst Nord Milano. E ancora: "una valutazione del patrimonio ereditato oltre ad una vecchia vicenda descritta in chiave complottistica e degna dei peggiori film di spionaggio afferente il Comune di Varese e comunque già favorevolmente giudicata dalla magistratura e per di più infarcita da Report con palesi menzogne". "Infine - conclude il governatore Fontana - l'apoteosi della malvagità, il vile tentativo di coinvolgere il mio nome alla ndrangheta e tangenti parlando di mappa del potere in Lombardia. Una insinuazione gravissima gratuita e di inaudita scorrettezza". (com)