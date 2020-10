Speciale scuola: Lega, Regione Umbria riduca capienza mezzi pubblici e aumenti corse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ridurre la capienza massima consentita dei mezzi di trasporto pubblico e aumentare le corse sulle tratte più affollate. Necessario che sia la Regione Umbria a tappare le falle del governo Conte con riferimento particolare ai trasporti e agire al fine di contenere la diffusione del virus”. Lo ha dichiarato in una nota il gruppo consiliare della Lega che ha aggiunto: "Il governo continua a scaricare le responsabilità su Regione e Comuni, evitando di prendere posizione su questioni fondamentali per la tutela della salute pubblica, scuola, movida, trasporti, chiusure anticipate, eventuale ‘coprifuoco’: tutto è lasciato alla volontà di governatori e sindaci, ancora una volta abbandonati a sé stessi come già accaduto in occasione della prima ondata del Covid e di nuovo costretti a porre rimedio alle mancanze di Conte e ministri. La conferenza stampa orchestrata da Rocco Casalino ha rappresentato l’apice di sei mesi persi dietro ai banchi con le rotelle e ai litigi interni tra PD e 5 Stelle e spesso anche all’interno degli stessi partiti”. (Ren)