Speciale scuola: Pittoni (Lega), Azzolina risponda su rischi spostamenti per concorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama, in una nota afferma: "replica parlando d'altro, il ministro Azzolina, sui rischi che comportano alcune caratteristiche del concorso per i docenti. Da tempo spieghiamo che il pericolo di contagio è legato principalmente allo spostamento obbligato, anche di diverse centinaia di chilometri, dei 66.000 candidati. Azzolina, invece, si esprime esclusivamente sulle presenze nelle aule. E pure su queste non dice la verità: i calendari delle prove concorsuali documentano numeri anche doppi rispetto a quanto dichiarato dal ministro, dando l'impressione si stia scherzando col fuoco". (Com)