Speciale scuola: Ronzulli (FI), anche Tar Campania boccia Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, "il pronunciamento del Tar della Campania, chiamato a esprimersi sulla scelta di De Luca di chiudere le scuole, ha evidenziato una correlazione tra l'aumento dei contagi e la frequenza scolastica. Non solo quindi il governo soccombe nuovamente nel braccio di ferro che instaura di continuo con le Regioni - continua la parlamentare in una nota -, ma si ha la dimostrazione di quanto il ministro Azzolina avesse ancora una volta torto nel ripetere a pappagallo che l'incremento dei positivi al Covid nulla ha a che vedere con la ripresa della scuola. Altro errore, ennesima gaffe e Azzolina nuovamente bocciata, questa volta addirittura da un tribunale". (Com)