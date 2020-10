Speciale scuola: circa 300 mila studenti rientrati a scuola in Mozambico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti stanno rientrano gradualmente a scuola in Mozambico, dopo che il governo ha avviato un piano di riapertura degli istituti. Lo riferisce la stampa locale, precisando che gli studenti universitari sono stati il primo gruppo a tornare sui banchi quando le restrizioni sono state allentate, lo scorso primo ottobre. Secondo quanto riferito dal portavoce del ministero dell'Educazione e dello Sviluppo Umano del Mozambico, Feliciano Mahalambe, 300mila studenti sono rientrati in più di 800 scuole del Paese. In Mozambico sono ad oggi confermati 10.866 casi di contagio di Covid-19. (Res)