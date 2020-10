Speciale scuola: Emiliano convoca riunione su trasporto pubblico e scuola in Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha convocato una riunione in video conferenza per esaminare la questione del trasporto pubblico in relazione agli orari scolastici. Questo alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo Dpcm del 18 ottobre 2020. Lo ha riferito la Regione Puglia. Hanno partecipato gli assessori alla Scuola Sebastiano Leo e ai Trasporti Gianni Giannini, il professor Pier Luigi Lopalco, il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro, la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale Anna Maria Cammalleri, il presidente Anci Puglia Domenico Vitto, il dirigente della protezione civile regionale Mario Lerario, il capo di Gabinetto Claudio Stefanazzi e il capo dell'Avvocatura regionale Rossana Lanza. Il presidente Emiliano ha spiegato: "Abbiamo bisogno che la scuola secondaria, alla luce delle novità introdotte dall'ultimo dpcm, ci dica quali sono le linee di trasporto più affollate dagli studenti". (Ren)