Bolivia: presidenziali, a metà conteggio dati reali si profila vittoria di Arce al primo turno (2)

- Pur non "avendo ancora i dati ufficiali", la presidente ad interim Jeanine Anez ha confermato che il signor Arce e il signor (David) Choquehuanca", in qualità di candidato alla vicepresidenza, "hanno vinto le elezioni. Mi congratulo con i vincitori e chiedo loro di governare pensando nella Bolivia e nella democrazia", ha scritto Anez in un messaggio social. Arce ha parlato dell'impegno a costruire un "governo di unità nazionale" per riportare l'unità nel paese, anche "apprendendo e superando" gli errori del passato. Lo stesso Carlos Mesa, ha riconosciuto la vittoria di Arce. "Il risultato è molto forte e chiaro, la differenza tra il primo candidato e noi è ampia e ci tocca riconoscere che c'è stato un trionfatore. È un risultato che accettiamo", ha detto Mesa parlando ai suoi sostenitori all'indomani del voto. Il leader di Cc ha quindi ringraziato i militanti e i boliviani che lo hanno sostenuto. "Ringrazio i cittadini che ci hanno sostenuto con il loro voto, che hanno confidato in noi e che pensavano e pensano che siamo la migliore opzione politica per il paese", ha dichiarato. (segue) (Brb)