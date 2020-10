Bolivia: presidenziali, a metà conteggio dati reali si profila vittoria di Arce al primo turno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arce ha assicurato che la prima misura che intenderà adottare da presidente è quella di pagare "il bonus contro la fame" alle fasce più esposte della popolazione. "Lo avevamo detto durante la campagna elettorale, la prima cosa che faremo è pagare il sussidio contro la fame", provvedimento "già approvato dall'Assemblea e che l'attuale governo 'ad interim' non ha disposto nonostante il finanziamento sia assicurato", ha detto Arce intervistato da "Cadena A". La misura servirà anche a incentivare la domanda interna, asset fondamentale per la sua visione della politica economica. "Occorre in parallelo pensare nella ricostruzione della produzione", penalizzata - a detta di Arce - dalle scelte adottate dal governo di Jeanine Anez. Morales ha da parte sua salutato il successo anticipando il controllo del Mas in entrambi i rami del parlamento. "Siamo tornati a milioni e ora restituiamo la dignità e la libertà al popolo", ha scritto Morales in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (segue) (Brb)