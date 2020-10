Credito: Abi, a settembre prestiti a famiglie e imprese in aumento del 4,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di settembre i prestiti a famiglie e imprese sono aumentati del 4,8 per cento rispetto ad un anno fa. Lo si apprende dal rapporto mensile pubblicato oggi dall’Associazione bancaria italiana (Abi), stando al quale tale evidenza emerge dalle stime basate sui dati diffusi da Bankitalia sui finanziamenti a famiglie e imprese. Le previsioni, prosegue la nota, sono state calcolate includendo i prestiti cartolarizzati e al netto delle variazioni nelle consistenze non connesse con transazioni. Per quanto riguarda il mese di agosto, i prestiti alle imprese e alle famiglie hanno registrato un aumento su base annua pari rispettivamente a 6 e 1,9 punti percentuali. (Com)