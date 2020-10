Credito: Abi, a settembre nuovi minimi storici per tassi interesse su prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di settembre i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento rimangono su livelli particolarmente bassi, toccando anche nuovi minimi storici. Lo si apprende dal rapporto mensile pubblicato oggi dall’Associazione bancaria italiana (Abi). Nello specifico, il tasso medio sul totale dei prestiti è pari al 2,27 per cento, con un lieve decremento rispetto ai 2,31 punti percentuali rilevati il mese scorso. In calo anche il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni, sceso dall’1,32 per cento del mese scorso all’1,29 per cento. Aumenta leggermente invece il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese, attestatosi a 1,18 punti percentuali contro gli 1,15 del mese precedente. (Com)