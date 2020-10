Credito: Abi, a settembre depositi in aumento dell’8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di settembre i depositi (in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine) in Italia hanno registrato un aumento di oltre 125 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: una variazione su base annuale pari a otto punti percentuali. Lo si apprende dal rapporto mensile pubblicato oggi dall’Associazione bancaria italiana (Abi). Per quanto riguarda la raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, è stato rilevato un decremento di circa 15 miliardi di euro in valore assoluto negli ultimi 12 mesi, che corrisponde ad un calo di 6,3 punti percentuali. Risulta invece in crescita del 6,1 per cento la dinamica della raccolta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni). (Com)