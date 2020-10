Roma: Fassina (SpR), aziende partecipate del Campidoglio in abbandono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere di Sinistra per Roma in Campidoglio, promotore di Roma ventuno, Stefano Fassina, in una nota ringrazia Cgil, Cisl e Uil di Roma e Lazio "per l'invito a partecipare al confronto sulla qualità dei servizi e sulle condizioni del lavoro delle aziende partecipate del Comune di Roma. Partecipo con grande interesse - spiega Fassina -. Sulle partecipate, dopo la presentazione nel 2017 del piano di razionalizzazione preparato dall'ex assessore Colomban, vi è stato l'abbandono o, per i pezzi appetitosi per il mercato, come l'impiantistica Ama e Farmacap, un comportamento auto-ostruzionistico per indurle al fallimento e alla privatizzazione. In tale quadro, l'amministrazione e, in particolare, l'assessore Lemmetti, competente per deleghe ricevute, ha evitato ogni serio dialogo con le organizzazioni sindacali. A un anno dallo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori delle partecipate del Campidoglio - conclude - proviamo a riportare un tema decisivo per il futuro di Roma al centro dell'agenda politica". (Com)