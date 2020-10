Credito: Abi, a settembre tasso interesse su raccolta bancaria invariato a 0,52 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di settembre il tasso di interesse medio sul totale della raccolta bancaria da clientela (somma di depositi, obbligazioni e pronti contro termine in euro a famiglie e società non finanziarie) si è attestato allo 0,52 per cento, mantenendosi invariato rispetto al mese precedente. Lo si apprende dal rapporto mensile pubblicato oggi dall’Associazione bancaria italiana (Abi). Stando al documento, il risultato è dovuto al tasso praticato sui depositi, attestatosi allo 0,33 per cento con un lieve calo rispetto allo 0,34 del mese scorso; del tasso sui Pct, che si colloca a 1,06 per cento con un moderato rialzo rispetto allo 0,93 del mese precedente); e del rendimento delle obbligazioni in essere, pari all’1,99 per cento. Sempre nel mese di settembre, prosegue il documento, il margine (spread) fra il tasso medio sui prestiti e quello medio sulla raccolta a famiglie e società non finanziarie permane in Italia su livelli particolarmente infimi, attestandosi a 175 punti base (179 punti base nel mese precedente), in marcato calo dagli oltre 300 punti base di prima della crisi finanziaria (335 punti base a fine 2007). (Com)