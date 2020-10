Cultura: accademia di Ungheria, dal 24 ottobre all'Orto botanico Sapienza a Roma mostra "Storie di Limnadi" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paesaggio variegato dell’Orto, dotato di stagni, fontane e laghetti suggestivi, funge da palcoscenico per alcuni interventi di arte pubblica, delle installazioni galleggianti che, come un libro per immagini immerso in acqua, generano una rete associativa e trasversale di letture con un messaggio corale di trenta voci, un ammonimento a fermarci ogni tanto per ripensare il nostro rapporto con la natura. Gli artisti sono sempre testimoni del loro tempo e benché l’arte non possa cambiare le cose, resta comunque uno strumento comunicativo di grande forza evocativa.La memoria di Claude Monet si riflette in un’opera site specific ambientata nel laghetto inferiore del Giardino Giapponese dove sessanta monotipie su acetato in dimensioni variabili, realizzate dall’artista veneto Francesco Geronazzo, formano un fitto tappeto di foglie di ninfea che sfidano il giardino acquatico del maestro francese. In un altro punto dell’Orto le acque torbide del grande stagno con la sua vegetazione acquatica, fanno da sfondo per i lavori di trenta tre artisti internazionali stampati su foglie di acetato che si piegano, si separano e si riuniscono come le ante di un Leporello sotto il vento. Alcune sculture tessili della designer Silvia Zambarbieri per D’Iside sono allestite nel paesaggio dell’Orto, trasferendo la magia delle ninfee in fiori attraverso la pittura e il ricamo su stoffe naturali ed ecosostenibili. (segue) (Res)