Cultura: accademia di Ungheria, dal 24 ottobre all'Orto botanico Sapienza a Roma mostra "Storie di Limnadi" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il punto d’incontro per i visitatori, sabato 24 ottobre alle ore 15.30, è la Fontana dei Tritoni. Dopo i saluti di benvenuto di Fabio Attorre, Direttore del Museo Orto Botanico Sapienza, è prevista la visita alle opere con la curatrice, accompagnata da letture poetiche con Martina Mei, Gianluca Pistilli e Mara Fronzi che leggono anche brani di Claudio Pozzani, Serena Vestene e Marisa Tumicelli. Si alternano brevi interventi musicali, un intervento dei cantori di musica antica a cappella, Rossana Damianelli (soprano) e Paolo Fabbroni (basso) e una performance al sassofono del musicista Feng Jianyu. Il progetto patrocinato dal Festival Internazionale della Poesia Parole Spalancate di Genova e coordinato da Design for Everyday Life, è realizzato in stretta collaborazione con il Museo Orto Botanico Sapienza. Hanno collaborato alla migliore riuscita l’Accademia d’Ungheria in Roma; l’Accademia Musicale AIMART, Roma; l’Associazione FotoPoesia, Genova, ArteDisegno snc e Calliope Bureau per le Pubbliche Relazioni. La mostra rimarrà allestita fino all’1 novembre e può essere visitata ogni giorno dalle ore 9 alle 18:30. Per la visita all’Orto sabato 24 ottobre non necessita la prenotazione. (Res)