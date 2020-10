Ucraina: Zelensky, prossimo incontro Formato Normandia si dovrebbe tenere prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo incontro del Formato Normandia si dovrebbe tenere il prima possibile. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso di un intervento al parlamento di Kiev, la Verkhovna Rada. "I nostri diplomatici sono costantemente al lavoro per la preparazione del prossimo summit del Formato Normandia a Berlino. Stiamo aspettando che venga organizzato il prima possibile e di proseguire gli sforzi per la pace nel paese", ha detto Zelensky. Il presidente ha poi ricordato come l'Ue, gli Usa, il Regno Unito, il Canada e la Turchia siano sempre saldi nel sostegno all'Ucraina. (segue) (Rum)