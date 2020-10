Speciale difesa: ministro Difesa turco Akar riceve ad Ankara il capo di Stato maggiore libico di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ha ricevuto il capo di stato maggiore del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Mohamed al Haddad, presso la sede del dicastero nella capitale turca, Ankara. L’esponente del governo turco si è congratulato con Al Haddad, originario della città di Misurata e leader della milizia di orientamento islamista Halbus, per la sua nomina a capo di stato maggiore a inizio settembre da parte del capo del Consiglio presidenziale del Gna, Fayez al Sarraj. I due si sono scambiati i punti di vista sugli ultimi sviluppi in Libia, si legge in un comunicato stampa del ministero turco. In particolare, Akar ha sottolineato durante l'incontro "la profondità dell'amicizia tra Libia e Turchia, che si estende a 500 anni di relazioni fraterne", impegnandosi a continuare a fornire "supporto alla Libia e ai libici". Il ministro della Difesa ha spiegato che “la Turchia lavorerà con i libici per raggiungere la stabilità nella regione e continuerà a farlo sulla base dell'intesa per mantenere una Libia unita, stabile e sovrana". Akar ha inoltre sottolineato che la Turchia continuerà a fornire "supporto, consultazioni e addestramento militare e di sicurezza sul campo nel contesto dell'accordo con il legittimo governo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite". (Tua)