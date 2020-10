Speciale difesa: Turchia, media russi, test su S-400 apparentemente fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia avrebbe fallito i test del sistema missilistico di difesa S-400 di fabbricazione russa. Lo afferma il portale russo "Avia", specializzato in affari militari. Il sito allude a video pubblicati sui social media che mostrano il lancio di S-400 e la colonna di fumo derivante, ma nessuna esplosione. Secondo un esperto citato dal sito, la mancanza di esplosione e la traiettoria verticale denoterebbe il fatto che nessun obiettivo era coinvolto nel test. Un obiettivo che - prosegue l'esperto - deve essere un missile o un velivolo da combattimento, non certo un piccolo drone. Finora le forze armate turche non hanno lasciato dichiarazioni in merito. (Tua)