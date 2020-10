Speciale difesa: ministro Aurescu incontra Pompeo, Usa aumenteranno presenza militare in Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti intendono aumentare la loro presenza militare in Romania. Lo ha annunciato su Twitter il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, dopo aver avuto un incontro, a Washington, con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. "La Romania accoglie con favore i piani degli Stati Uniti di aumentare la loro presenza militare in Romania", ha scritto Aurescu. L’incremento della presenza militare statunitense è previsto a partire dalla prossima estate, e segue la decisione di ricollocare parte delle truppe Usa di stanza in Germania e quella del Pentagono di indicare il Mar Nero come una nuova area priorità della strategia di difesa in Europa. "Abbiamo discusso della cooperazione nel campo della difesa e degli sforzi congiunti per consolidare la forza di difesa e deterrenza della Nato sul fianco orientale, compreso il Mar Nero", ha detto Aurescu. "La Romania si è impegnata a proseguire lo stanziamento di fondi per la difesa strategica", osserva il capo della diplomazia romena. (Rob)