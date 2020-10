Speciale difesa: Francia-Iraq, Macron conferma impegno nella coalizione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'incontro che si è tenuto ieri, 19 ottobre, all'Eliseo, con il primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi il presidente Emmanuel Macron ha confermato "il pieno impegno della Francia all'interno della coalizione internazionale contro l'Isis e il suo desiderio di continuare ad approfondire la relazione bilaterale di difesa con l'Iraq". È quanto si legge in una nota diffusa dall'Eliseo. Macron ha sottolineato "l'azione volontaristica del governo iracheno. Ha espresso il suo sostegno alle misure prese dal Primo ministro iracheno per far cessare gli attacchi inaccettabili che hanno colpito in queste ultime due settimane le aree diplomatiche in Iraq", fa sapere la presidenza di Parigi. Macron "si è felicitato della riabilitazione del blocco operatorio del centro sanitario di Sinjar, insieme al prossimo lancio dei lavori di costruzione di un nuovo ospedale in questa città", continua la nota, sottolineando che il capo dello Stato ha fatto sapere che "la Francia rinnoverà nel 2020 il suo contributo al servizio dell'azione anti-mine nelle Nazioni Unite (Unmas) in Iraq, i cui progetti contribuiscono in modo decisivo al ritorno delle popolazioni civili". Macron ha inoltre annunciato che Parigi sbloccherà un milione di euro per la missione si assistenza delle Nazioni Unite in Iraq (Unami) "che fornisce un'assistenza elettorale alle istituzioni irachene in vista dell'organizzazione di elezioni legislative anticipate". (Frp)