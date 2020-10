Covid: Zoomarine annulla tutti gli eventi in programma, "tutelare bene e salute"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito all’aumento del numero dei casi di coronavirus e all’emanazione degli ultimi Dpcm, sebbene non vi siano indicazioni di obbligo di chiusura per i parchi, Zoomarine ha scelto di annullare tutti gli eventi in programma, compresi quelli per il 31 ottobre e il primo novembre in occasione della festa di Halloween, dando appuntamento ai suoi visitatori alla prossima stagione, quando si potrà tornare a fare festa serenamente. "Una scelta che denota - si legge in una nota- un grande senso civico e di responsabilità verso la collettività. Il parco, parte del gruppo internazionale The Dolphin company, sotto la guida dell’amministratore delegato dottor Renato Lenzi, ha come priorità la salute di chi si reca presso la struttura e di tutto il personale che quotidianamente lavora per rendere il parco un luogo di divertimento e svago". (segue) (Com)