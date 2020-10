Covid: Zoomarine annulla tutti gli eventi in programma, "tutelare bene e salute" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche se a malincuore, torniamo a chiudere i cancelli del nostro amato parco, in quella che ricorderemo come una delle stagioni più difficili di tutti i tempi. – ha commentato il Renato Lenzi – Purtroppo, però, sentivamo di non poter fare altrimenti. Sebbene Zoomarine adotti in modo rigoroso tutte le indicazioni igienico sanitarie dell’Oms e del ministero della Salute, la particolarità del momento impone che ognuno di noi faccia la sua parte, anche a costo di questo grande sacrificio. Ed è per questo che preferiamo darvi appuntamento alla prossima stagione, quando le cose saranno diverse e si potrà tornare a fare festa in modo più sereno". (Com)