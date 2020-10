© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carlo Calenda è un candidato che sta già invecchiando. È sceso in campo (in televisione) solo due giorni fa e già sta rincorrendo il vecchio Pci-Pds-Ds-Pd perché Fabrizio Barca, riesumato solo nei retroscena di una stampa compiacente, e lanciato come improbabile candidato sindaco nei sondaggi, non rappresenta nulla se non il vecchio". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro.(Rer)