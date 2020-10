India: Punjab, governo statale presenta bozza risoluzione contro riforma commercio agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo dello Stato indiano del Punjab, Amarinder Singh, ha presentato oggi all’assemblea legislativa statale una bozza di risoluzione per l’annullamento delle tre nuove leggi sul commercio agricolo varate il mese scorso dal parlamento federale. Nella bozza viene respinto anche il disegno di legge Electricity (Amendment) Bill, volto a riformare il sistema nazionale dell’elettricità, e si propone un’ordinanza sull’introduzione come diritto statutario del prezzo minimo di sostegno (Msp) per gli agricoltori. Il testo spiega che “le tre nuove leggi insieme al proposto Electricity (Amendment) Bill sono chiaramente contro gli interessi degli agricoltori e dei lavoratori senza terra e il sistema di mercato agricolo testato nel tempo stabilito non solo nel Punjab ma anche nelle aree originarie della rivoluzione verde del Punjab, dell’Haryana e dell’Uttar Pradesh occidentale”. (segue) (Inn)