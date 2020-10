India: Punjab, governo statale presenta bozza risoluzione contro riforma commercio agricolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo punjabi è guidato dal Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione a livello nazionale, secondo il quale la riforma va contro la struttura federale del Paese. La battaglia contro la liberalizzazione del commercio agricolo potrebbe essere sostenuta anche dal partito sikh Shiromani Akali Dal (Sad) e dal Partito dell’uomo comune (Aap), all’opposizione in Punjab. Il Sad, tra l’altro, fa parte della maggioranza a livello centrale, ma la sua unica esponente nella squadra di governo, Harsimrat Kaur Badal (moglie del presidente del Sad, Sukhbir Singh Badal), si è dimessa da ministra dell’Industria della trasformazione alimentare ritenendo le nuove misure “anti-agricoltori”. Da settimane i coltivatori del Punjab stanno protestando, soprattutto con blocchi delle linee ferroviarie. Lo Stato è considerato “il granaio dell’India”: le sue terre sono tra le più fertili del paese, ideali per la coltivazione di grano. Altre colture importanti sono il riso, il cotone, la canna da zucchero, il mais, la frutta e la verdura. Lo Stato, nell’India settentrionale, al confine col Pakistan, ha una popolazione di circa 30 milioni di abitanti, per la maggioranza (circa il 60 per cento) di religione sikh. (segue) (Inn)