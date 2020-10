India: Punjab, governo statale presenta bozza risoluzione contro riforma commercio agricolo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro, Narendra Modi, ha difeso la riforma, accusando l’opposizione di fare disinformazione e sostenere gli intermediari. “Un momento spartiacque nella storia dell’agricoltura indiana! Congratulazioni ai nostri laboriosi agricoltori per l’approvazione dei progetti di legge chiave in parlamento, che garantiranno una completa trasformazione del settore agricolo e conferiranno potere milioni di agricoltori”, ha scritto su Twitter dopo il voto di entrambe le camere. “Per decenni, l’agricoltore indiano è stato vincolato da vari vincoli e vittima di bullismo da parte degli intermediari. I progetti di legge approvati dal parlamento liberano gli agricoltori da tali avversità. Questi disegni di legge daranno impulso agli sforzi per raddoppiare il reddito degli agricoltori e garantire loro una maggiore prosperità”, ha proseguito. “Il nostro settore agricolo ha un disperato bisogno della tecnologia più recente che assista gli agricoltori industriosi. Ora, con l’approvazione dei disegni di legge, i nostri agricoltori avranno un accesso più facile a una tecnologia futuristica che aumenterà la produzione e produrrà risultati migliori”, ha aggiunto. “Il sistema di Msp rimarrà. Gli appalti pubblici continueranno. Siamo qui per servire i nostri agricoltori. Faremo tutto il possibile per sostenerli e garantire una vita migliore alle generazioni future”, ha concluso. (Inn)