Russia: investitori preferiscono le criptovalute all'oro

- L'oro occupa il sesto posto in Russia per popolarità tra gli investitori al dettaglio, perdendo popolarità non solo rispetto ai depositi ed agli acquisti immobiliari, ma anche rispetto alle criptovalute. È quanto rilevato dal World Gold Council, in un rapporto ripreso dall'agenzia "Rbk". La dinamica si spiega con la paura della contraffazione e l'Iva che grava sui lingotti. Meno di un quinto degli investitori al dettaglio in Russia possiede oro: solo il 16 per cento degli investitori al dettaglio della federazione Russa. I cinque migliori prodotti di investimento più comuni in Russia sono i conti correnti, la valuta estera (il 78 per cento degli intervistati conserva i propri risparmi in dollari e il 56 per cento in euro), gli immobili, le assicurazioni sulla vita e le criptovalute. (Rum)