Ue: sondaggio, 8 europei su 10 chiedono bilancio più ampio per salute, ripresa e ambiente

- La maggioranza dei cittadini dell'Unione europea sostiene che ci sia bisogno di un bilancio Ue più ampio per superare la pandemia, in cui le priorità siano salute pubblica, ripresa e cambiamento climatico. In un recente sondaggio commissionato dal Parlamento europeo e condotto all'inizio di ottobre 2020, quasi otto intervistati su dieci, il 77 per cento, in Italia la percentuale sale all'81 per cento, sostengono che l'Ue dovrebbe dare fondi ai Paesi Ue solo a condizione che il governo nazionale rispetti lo stato di diritto e i principi democratici. E questo trova concordi almeno sette intervistati su dieci in 26 Paesi dell'Ue. Il 54 per cento degli intervistati ritiene che l'Ue dovrebbe disporre di maggiori mezzi finanziari per poter affrontare le conseguenze della pandemia di coronavirus. In 20 Paesi Ue, la maggioranza degli intervistati è d'accordo con questa affermazione, in 14 Paesi lo è addirittura la maggioranza assoluta degli intervistati. In Italia, si è espresso a favore di questo principio il 64 per cento degli intervistati. (segue) (Beb)