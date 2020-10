Ue: sondaggio, 8 europei su 10 chiedono bilancio più ampio per salute, ripresa e ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai settori politici in cui spendere un bilancio Ue più ampio, più della metà degli intervistati (54 per cento) ha affermato che la salute pubblica dovrebbe essere una priorità (55 per cento per l'Italia), seguita dalla ripresa economica e da nuove opportunità per le imprese (42 per cento), dal cambiamento climatico e dalla protezione dell'ambiente (37 per cento), e dall'occupazione e dagli affari sociali (35 per cento). A livello europeo, il cambiamento climatico e l'ambiente hanno sostituito l'occupazione tra le 3 principali priorità di spesa rispetto all'ultima indagine condotta nel giugno 2020. La salute pubblica è la principale priorità di spesa per gli intervistati in 18 Paesi. Estonia, Lettonia e Repubblica Ceca hanno dato la priorità alla ripresa economica, mentre in Austria, Danimarca e Germania i cittadini sono stati i più favorevoli alla lotta contro il cambiamento climatico. In Croazia, Slovacchia e Finlandia gli intervistati hanno messo l'occupazione e gli affari sociali al primo posto tra le priorità di spesa. (segue) (Beb)