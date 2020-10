Ue: sondaggio, 8 europei su 10 chiedono bilancio più ampio per salute, ripresa e ambiente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 39 per cento degli intervistati ha affermato che la crisi del Covid-19 ha già avuto un impatto sul loro reddito personale, mentre un ulteriore 27 per cento si aspetta un tale scenario in futuro. Solo il 27 per cento degli intervistati non si aspetta nessun impatto sul proprio reddito. Mentre, in 20 Paesi la maggior parte degli intervistati ha affermato che la crisi ha già avuto un impatto sulla loro situazione finanziaria. In Italia, il 46 per cento ha già avvertito l'impatto della crisi, mentre il 30 per cento si aspetta che ciò succeda in futuro. Due terzi degli intervistati (66 per cento) hanno concordato sul fatto che l'Ue dovrebbe avere maggiori competenze per affrontare crisi come la pandemia di coronavirus. Solo un quarto (25 per cento) non è stato d'accordo con questa affermazione. Questi risultati sono coerenti con i risultati dei precedenti sondaggi condotti dal Parlamento europeo ad aprile e giugno 2020. In Italia, infatti, il numero dei favorevoli a maggiori competenze per l'Ue è lo stesso del sondaggio di giugno, e cioè il 78 per cento. (segue) (Beb)