Ue: sondaggio, 8 europei su 10 chiedono bilancio più ampio per salute, ripresa e ambiente (4)

- Dall'inizio della pandemia di Covid, il Parlamento europeo ha commissionato tre indagini dedicate per conoscere l'opinione pubblica europea in tempi di crisi. L'ultimo sondaggio è stato condotto online (e via telefono a Malta) da Kantar tra il 25 settembre e il 7 ottobre 2020, con 24.812 intervistati in tutti i 27 Stati membri dell'Ue. Il sondaggio è stato limitato agli intervistati di età compresa tra i 16 e i 64 anni (16-54 in Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Grecia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia). La rappresentatività a livello nazionale è garantita da quote sul genere, l'età e la regione. I risultati totali dell'Ue sono ponderati in base alle dimensioni della popolazione di ciascun paese intervistato. (Beb)