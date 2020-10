Scuola: Anief, Stato paghi supplenti brevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si ripresenta l’annoso problema dei precari con una supplenza breve di qualche mese o di più settimane. In ballo la dignità dei lavoratori, che ogni anno viene messa a dura prova. In tempo di Covid questa situazione diventa sempre più un’emergenza. E' quanto si legge in un comunicato del sindacato della scuola Anief. “Se non verrà immediatamente posto rimedio al problema con il pagamento degli stipendi in modo regolare da parte del ministero – afferma Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – agli insegnanti e al personale Ata, dovremo agire per vie legali. Non vorremmo arrivare a tanto, perché riteniamo che in un periodo di crisi per le famiglie il lavoro, se pur a breve termine, debba essere costantemente e istantaneamente retribuito. Non vorremmo arrivare a Natale, come è accaduto lo scorso anno, senza che i docenti, gli amministrativi, i tecnici, i collaboratori scolastici vedano una busta paga”. (segue) (Rin)