Scuola: Anief, Stato paghi supplenti brevi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al nostro sportello – aggiunge Teresa Vitiello, vicepresidente regionale Friuli-Venezia Giulia - arrivano lavoratori disperati poiché non riescono a far fronte alle spese, perché, per arrivare nelle nostre scuole, hanno affrontato un lungo viaggio e ora non riescono a pagare l’affitto. Molti di loro sono giovani, ma nemmeno i genitori riescono più ad anticipare i soldi. C’è tanta angoscia e preoccupazione, per i lavoratori è un trattamento indegno, le pretese di un lavoro qualitativo sono sempre più alte, ma non c’è la controparte stipendiale. I ritardi da parte dello Stato non si possono accettare, ci auspichiamo che quest’anno vada diversamente”. Il supplente breve, si apprende ancora "sostituisce un insegnante o personale Ata in malattia o in maternità, tale periodo di lavoro può durare pochi mesi, ma molte volte la supplenza viene prolungata fino al termine dell’anno scolastico, poiché il titolare di cattedra non rientra. A volte questi professionisti devono fare spola tra le scuole di una stessa provincia, viaggiano e devono sostenere dei costi". “Auspichiamo che la Ragioneria dello Stato – continua Vitiello - proceda rapidamente per evitare il dramma vissuto lo scorso anno. Non possiamo nemmeno scordare i contratti Covid, che stanno tenendo in allerta i lavoratori di ogni parte d’Italia; il tempo passa e la preoccupazione sale. È bene, una volta per tutte, sanare l’annosa questione”. (Rin)