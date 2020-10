Danimarca: polizia cattura Peter Madsen, omicida evaso dal carcere questa mattina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della Danimarca ha fermato Peter Madsen, condannato nei mesi scorsi all'ergastolo ed evaso di prigione questa mattina. Come riferisce il quotidiano "Ekstra Bladet", Madsen è stato catturato dalle forze dell'ordine a Copenaghen, non distante dal penitenziario dove sta scontando la pena per aver ucciso nel 2017 la giornalista svedese Kim Wall a bordo di un sottomarino che si era costruito da solo. Una volta scoperto dalla polizia, Madsen avrebbe minacciato le forze dell'ordine di avere con sé un ordigno esplosivo e un'arma da fuoco. I negoziatori della polizia sono riusciti a convincere l'uomo ad arrendersi, mentre i cecchini lo tenevano sotto tiro. Madsen era stato incarcerato nel 2018 dopo essere riconosciuto colpevole dell'omicidio di Wall, avvenuto presso il porto di Copenaghen. La giornalista era stata seviziata e il suo corpo sezionato e successivamente gettato in mare. Madsen era stato invece arrestato la prima volta dopo che il suo sottomarino era affondato nelle acque vicino Copenaghen. (Sts)