Kosovo-Serbia: premier Hoti, stiamo prendendo misure necessarie per attuare accordo economico (2)

- Lo scorso 8 ottobre l'inviato presidenziale Usa per il dialogo tra Serbia e Kosovo, Richard Grenell, ha dichiarato che il presidente statunitense Donald Trump si impegnerà per la normalizzazione delle relazioni fra Kosovo e Serbia. "Inizialmente verranno create le condizioni per i progressi economici nei Balcani occidentali, dopodiché ci occuperemo delle questioni politiche", ha affermato Grenell nel corso di un dibattito avuto con un'organizzazione di cittadini serbi residenti negli Stati Uniti. In precedenza l'inviato presidenziale Usa ha spiegato come Washington intenda occuparsi della dinamica economica soggiacente ai problemi fra Kosovo e Serbia, mentre spetterà all'Unione europea aiutare a risolvere le difficoltà di ordine politico. (segue) (Alta)