- Spagna: Parlamento Ue approva aiuti per 2 milioni di euro ad ex lavoratori cantieristica galiziana - Gli ex lavoratori della cantieristica galiziana riceveranno oltre 2 milioni di euro di aiuti dell'Unione europea per aiutarli a reintegrarsi nel mercato del lavoro. Questo hanno deciso gli eurodeputati con il voto di oggi in plenaria di una relazione approvata con 645 voti a favore, 33 contrari e 9 astensioni. Il Parlamento europeo ha ricordato che la Spagna ha chiesto sostegno al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (Feg) dopo che 960 lavoratori sono stati licenziati in 38 piccole e medie imprese nei settori ausiliari della costruzione navale in Galizia tra maggio 2019 e febbraio 2020. Si prevede che circa 500 lavoratori usufruiranno delle misure di sostegno cofinanziate dal Feg. Secondo la proposta della Commissione europea, la concorrenza nel settore ha avuto conseguenze disastrose sull'industria cantieristica ausiliaria in Galizia. (Res)