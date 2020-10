I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Descalzi (Eni), mix energetico deve diventare sempre più efficiente - Per assicurare la sicurezza energetica “bisogna pensare a un mix energetico”, dal momento che “non si può abbandonare d'emblée tutto quello che è stato fatto ieri, anche per gli investimenti che devono essere ammortizzati”. Inoltre “bisogna trovare i capitali e anche il consenso delle comunità locali”. Lo ha sottolineato l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, intervenuto a un evento in videoconferenza di Rcs Academy sul tema “Energia e Imprese, Operazione Green Deal”. Secondo Descalzi, il mix energetico “deve però diventare sempre più efficiente per ridurre le emissioni. Non si può dire ‘c’è solo questo o c’è solo quest’altro’. La storia, il buon senso, il fatto che comunque l’energia è cruciale per lo sviluppo di ogni comunità - ha sottolineato l'ad di Eni - ci porta a capire e a vedere che dobbiamo essere saggi e moderati, e a considerare tutto e approfondire i discorsi quando parliamo di energia”. (segue) (Rin)