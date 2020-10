I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Mattarella, non dobbiamo ricadere nella situazione di marzo, serve responsabilità di tutti - “Occorre non rimuovere quello che è accaduto, non bisogna pensare che sia stata una parentesi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di consegna delle onorificenze di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite il 3 giugno scorso a un primo gruppo di cittadini, di diversi ruoli, professioni e provenienza geografica, che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l’emergenza del coronavirus. “Questo nuovo impegno va affrontato con le terapie e con la consapevolezza che oggi abbiamo più conoscenza del virus. Ma dobbiamo affrontarlo con senso di responsabilità e fiducia”. Per il capo dello Stato, “tutti siamo chiamati a sconfiggere la pandemia con la responsabilità e con i comportamenti. Tutti dobbiamo dare il nostro contributo per evitare di ricadere nella situazione di marzo e aprile”. (segue) (Rin)