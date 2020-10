I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Covid: Sala, in Comune Milano porteremo rapidamente smart working a 50 per cento“È il momento di affrontare le questioni con grande pragmatismo. In comune porteremo rapidamente lo smart working al 50 per cento, se servirà anche di più”. Lo ha detto in un video su Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Qui non c’è nessuna ideologia - ha spiegato - Quando prima delle vacanze ho fatto quel richiamo al ritorno in ufficio, l’ho fatto perché vedevo la finestra aperta dal punto sanitario, tant’è vero che ci siamo fatti le vacanze e goduto quei momenti. Ora - ha concluso il primo cittadino - è diverso e quindi bisogna agire di conseguenza”. (segue) (Rem)