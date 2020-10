I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Covid: Sala, vedremo se coprifuoco in Lombardia permetterà rientro curva contagi che si sta impennandoIn merito alla riunione di ieri fra i sindaci dei comuni capoluogo, il presidente dell'Anci, Mauro Guerra, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e il governatore Attilio Fontana che ha chiesto per la Lombardia il coprifuoco fra le 23 e le 5 del mattino, il sindaco Giuseppe Sala ha commentato in un video su Facebook: "Di fronte a questo quadro a noi politici sta prendere decisioni, e questa decisione abbiamo preso: credo che diventi operativa da giovedì, Regione Lombardia sta mettendo a punto l'ordinanza. Vedremo se ciò permetterà di far rientrare la curva che si sta impennando". (segue) (Rem)