I fatti del giorno - Milano (3)

- - Rifiuti: scoperto smaltimento di 24mila tonnellate di materiale in discariche abusive in Nord Italia, 16 misure cautelariAvrebbero smaltito illegalmente in discariche abusive realizzate in tutto il Nord Italia oltre 24.000 tonnellate di rifiuti. È quanto hanno scoperto i Carabinieri del Noe di Milano, che questa mattina hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare a carico di 16 persone emessa dal gip Alessandra Simion perché ritenuti responsabili a vario titolo, di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, “gestione di rifiuti non autorizzata” e “realizzazione di discariche abusive”, tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso delle indagini, coordinate dal pm della Dda Sara Ombra e il pm Francesco De Tommasi, sono stati denunciati ulteriori sette indagati nonché sono state sottoposte a sequestro altrettante aziende operanti nel campo del trattamento dei rifiuti e nove capannoni industriali unitamente a vari automezzi – anche appartenenti a società di trasporto - utilizzati nelle attività criminali, per un importo complessivo di circa sei milioni di euro. (segue) (Rem)