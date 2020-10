© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-India: confini contesi, Pechino conferma arresto militare cinese e contatti per restituzione - Un militare dell'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla) è scomparso domenica 18 ottobre mentre aiutava un pastore a trovare il suo yak lungo le aree di confine tra Cina e India. Lo ha dichiarato ieri sera, 19 ottobre, il colonnello Zhang Shuili, portavoce del comando del teatro occidentale del Pla. Zhang ha riferito che la Cina ha immediatamente informato l'India. "Abbiamo ricevuto la notifica dell'Esercito indiano che aveva catturato un soldato cinese dopo che si era allontanato dal confine tra Cina e India e che lo avrebbe restituito dopo aver espletato le formalità", ha detto il portavoce."Ci auguriamo che l'India mantenga la sua promessa e restituisca la persona e che lavori con la Cina per attuare il consenso raggiunto al settimo round di colloqui militare-diplomatici e per salvaguardare la pace e la stabilità delle aree di confine", ha aggiunto Zhang. Ieri un comunicato del ministero della Difesa indiano ha reso noto l'arresto di un militare cinese lungo la linea di controllo effettiva (Lac), la zona contesa, nell’area di Chumar-Demchok, Ladakh orientale. L’uomo è stato identificato come il caporale Wang Ya Long. Secondo la nota, gli è stata fornita assistenza medica, compreso l’ossigeno, insieme a cibo e indumenti caldi. La Difesa indiana ha infine annunciato che, dopo il disbrigo delle procedure necessarie, il militare sarà restituito alla parte cinese, al posto di confine di Chosul-Moldo. (segue) (Res)